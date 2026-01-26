В Чехии "переименовали" на карте дом спикера парламента, который против флагов Украины

Неизвестные активисты подписали как "Союз поддержки Украины" дом спикера Палаты представителей Чехии Томио Окамуры на Google Maps.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Пользователи обратили внимание, что дом Окамуры в Праге сейчас подписан на Google Maps как "Союз поддержки Украины" с соответствующими комментариями-отзывами.

Это произошло вскоре после того, как Окамура покритиковал проукраинскую акцию на Карловом мосту, которая проходила в выходные – активисты развернули большой флаг Украины и почтили минутой молчания погибших украинских защитников и гражданских.

Это уже не первый случай, когда дом Окамуры переименовывают на карте странными названиями. Среди прочего, ранее шутники подписывали его "Демагогическим центром" и мечетью.

Напомним, осенью Окамура приказал снять с парламентского здания флаг Украины, который висел там в знак солидарности с 2022 года.

Шаг Окамуры вызвал немедленную политическую реакцию: оппозиционные партии назвали это "позорным жестом" и вывесили украинские флаги в своих офисах в Палате депутатов, а активисты вывешивали флаг Украины рядом с его домом.

На Новый год Окамура выступил против помощи Украине и заявил о "хунте Зеленского" – на что отреагировали в посольстве Украины и в гражданском обществе Чехии.