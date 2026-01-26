У Франції вшанували загиблих солдатів в Афганістані після резонансних коментарів Трампа

У Франції на офіційному рівні вшанували загиблих військових в Афганістані у відповідь на резонансні заяви президента США Дональда Трампа, який стверджував, що військові європейських країн НАТО нібито уникали передової під час війни в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо у понеділок поклала вінок до монумента в центрі Парижа, присвяченого французьким військовим, загиблим у закордонних операціях.

Вона наголосила, що ця церемонія не планувалася до вихідних, додавши, що дуже важливо показати, що "ми не допускаємо, щоб їх пам'ять була зневажена".

У жовтні 2001 року, майже через місяць після терактів 11 вересня, США очолили міжнародну коаліцію в Афганістані з метою знищення Аль-Каїди, яка використовувала цю країну як свою базу, та талібів, які надавали їй притулок.

Поряд із США діяли війська з десятків країн, включаючи НАТО, чий мандат взаємної оборони був вперше задіяний після терактів у Нью-Йорку та Вашингтоні. У четвер в інтерв'ю Fox Business Network у Давосі Трамп заявив, що війська інших країн НАТО залишалися "трохи поза лінією фронту" в Афганістані.

Під час операції в Афганістані загинули 90 французьких солдатів.

"У такий момент символічно важливо бути там для їхніх сімей, для їхньої пам'яті і нагадувати всім про жертву, яку вони принесли на передовій", – сказала Рюфо.

Коментарі Дональда Трампа викликали особливе обурення у Британії. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що президент США мав би вибачитися за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.

Після шквалу критики Трамп різко змінив тон щодо британських військових, він похвалив їхню хоробрість у Афганістані.