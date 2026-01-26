Во Франции почтили память погибших солдат в Афганистане после резонансных комментариев Трампа

Во Франции на официальном уровне почтили память погибших военных в Афганистане в ответ на резонансные заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что военные европейских стран НАТО якобы избегали передовой во время войны в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо в понедельник возложила венок к монументу в центре Парижа, посвященному французским военным, погибшим в зарубежных операциях.

Она подчеркнула, что эта церемония не планировалась к выходным, добавив, что очень важно показать, что "мы не допускаем, чтобы их память была оскорблена".

В октябре 2001 года, почти через месяц после терактов 11 сентября, США возглавили международную коалицию в Афганистане с целью уничтожения Аль-Каиды, которая использовала эту страну как свою базу, и талибов, которые предоставляли ей убежище.

Наряду с США действовали войска из десятков стран, включая НАТО, чей мандат взаимной обороны был впервые задействован после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. В четверг в интервью Fox Business Network в Давосе Трамп заявил, что войска других стран НАТО оставались "немного за линией фронта" в Афганистане.

Во время операции в Афганистане погибли 90 французских солдат.

"В такой момент символически важно быть там для их семей, для их памяти и напоминать всем о жертве, которую они принесли на передовой", – сказала Рюфо.

Комментарии Дональда Трампа вызвали особое возмущение в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что президент США должен извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.

После шквала критики Трамп резко изменил тон в отношении британских военных, он похвалил их храбрость в Афганистане.