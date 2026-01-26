Мерц висловив стурбованість через нове вбивство у США агентами міграційної служби

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через нове резонансне вбивство агентами міграційної служби в американському Міннеаполісі.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі наводить Spiegel.

Мерц сказав, що стривожений подіями у Міннеаполісі, де агенти міграційної служби застрелили у Міннеаполісі американця Алекса Претті – що спричинило новий вибух громадського обурення у США.

"На мою думку, такий рівень застосування сили у США викликає стурбованість", – сказав канцлер на пресконференції.

Він висловив сподівання, що американські органи влади невдовзі "прояснять, чи було необхідно стріляти і чи була реальна загроза для агентів".

Нагадаємо, йдеться про випадок 24 січня у місті Міннеаполіс. Агент імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка, який перед цим не тримав в руках нічого, окрім мобільного телефона. Офіційно стверджують, що агенти застосували зброю для самооборони, але відео інциденту ставить під сумнів такі пояснення і пропорційність їхніх дій.

Це вже другий смертельний випадок у місті під час посилених перевірок міграційного контролю.

7 січня агент ICE застрелив 37-річну жінку за кермом її автомобіля.

Про цей випадок читайте у статті Вбивство з мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".