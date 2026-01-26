Мерц выразил обеспокоенность из-за нового убийства в США агентами миграционной службы

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность из-за нового резонансного убийства агентами миграционной службы в американском Миннеаполисе.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии приводит Spiegel.

Мерц сказал, что встревожен событиями в Миннеаполисе, где агенты миграционной службы застрелили американца Алекса Претти – что вызвало новый взрыв общественного возмущения в США.

"По моему мнению, такой уровень применения силы в США вызывает обеспокоенность", – сказал канцлер на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что американские органы власти вскоре "прояснят, было ли необходимо стрелять и была ли реальная угроза для агентов".

Напомним, речь идет о случае 24 января в городе Миннеаполис. Агент иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил мужчину, который перед этим не держал в руках ничего, кроме мобильного телефона. Официально утверждают, что агенты применили оружие для самообороны, но видео инцидента ставит под сомнение такие объяснения и пропорциональность их действий.

Это уже второй смертельный случай в городе во время усиленных проверок миграционного контроля.

7 января агент ICE застрелил 37-летнюю женщину за рулем ее автомобиля.

Об этом случае читайте в статье Убийство с миллионами свидетелей: как события в Миннесоте могут стать для Трампа "черным лебедем".