Зеленский назначил посла в Грузии, которого не было с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Грузии дипломата Михаила Бродовича – эта должность была вакантной с 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", указ о назначении опубликовали на сайте Офиса президента.

"Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии", – говорится в указе от 26 января.

Михаил Бродович работает в структуре МИД с 90-х годов. В 2015-2022 годах он был послом Украины в Словении.

Напомним, Украина уже почти четыре года не имеет посла в Грузии.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.

Премьер Грузии заявил, что не видит причин менять позицию страны в тех вопросах, из-за которых Украина отозвала своего посла, и это Киев должен был бы пересмотреть свое мнение.

В сентябре 2024 года Украина отозвала временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, в МИД объяснили это "комплексом причин".