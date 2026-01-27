Сибига встретился с польскими волонтерами, которые собрали более 2 млн евро на генераторы для Киева
Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с волонтерами польской инициативы "Тепло из Польши для Киева", которые собрали более 2 млн евро в помощь украинской столице.
Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Сибига заявил, что польская инициатива – это "пример настоящей человечности и солидарности, которая измеряется не словами, а конкретными делами и скоростью их реализации".
Он напомнил, что акция собрала более 7,5 млн польских злотых (более 2 млн евро), за которые уже приобретена и доставлена в Киев первая партия помощи – 130 генераторов для поддержки критически важной инфраструктуры и социальных объектов столицы.
"Выразил искреннюю благодарность волонтерам за открытое сердце, решимость и сплоченность. В нынешних условиях именно такая способность быстро действовать, брать на себя ответственность и доводить дело до результата спасает жизни, поддерживает города и укрепляет устойчивость Украины", – отметил Сибига.
Украинский министр добавил, что солидарность польского общества является неотъемлемой частью стратегического партнерства между Украиной и Польшей.
Участник этой акции Бартош Крамек, в свою очередь, также прокомментировал инициативу "Тепло из Польши для Киева".
"Когда Украина борется за нас, наш долг – поддержать ее. Спасибо, господин министр. Кампания "Тепло для Киева" не была бы возможна без наших доноров – как крупных, так и мелких", – добавил он.
Накануне писали, что правительство Чехии срочно выделило $500 тысяч на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.
Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.
А чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за четыре дня с момента объявления сбора собрала 100 млн чешских крон (более 4 млн евро) на генераторы и резервные аккумуляторы для Киева.