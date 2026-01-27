Чехія буде координувати з ЄС рішення про участь у Раді миру Трампа

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш хоче узгодити з іншими країнами Європейського Союзу позицію щодо Ради миру, створеної президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив під час засідання уряду, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За словами Бабіша, для вступу у Трампову Раду миру необхідне схвалення Палати депутатів і Сенату.

"Звичайно, нам доведеться вести переговори з Сенатом, але тільки після того, як ми з'ясуємо позицію інших держав-членів Європейського Союзу", – сказав прем’єр Чехії.

Він зазначив, що домовився з іншими державними діячами на засіданні Європейської ради в Брюсселі про координацію дій.

"Тому ми не будемо діяти індивідуально", – акцентував він.

Бабіш додав, що немає кінцевого терміну, до якого він хотів би отримати рішення про членство.

Зазначимо, 22 січня у швейцарському Давосі створили Раду миру, яку ініціював американський президент Дональд Трамп. Вона повинна очолюватись Трампом довічно.

Очікується, що вона розпочне свою діяльність із врегулювання конфлікту в Газі, а згодом її повноваження будуть розширені на інші конфлікти. Термін членства держав-учасниць обмежений трьома роками, за винятком тих, хто сплатить внесок у розмірі 1 млрд доларів на фінансування діяльності ради, що дасть право на постійне членство.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що нинішня форма Ради миру президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що звернулася з проханням до президента США Дональда Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру.

Також ЗМІ писали, що зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу поставило під сумнів широкі повноваження президента США в його новій Раді миру.