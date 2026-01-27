Чехия будет координировать с ЕС решение об участии в Совете мира Трампа

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет согласовать с другими странами Европейского Союза позицию по Совету мира, созданному президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил во время заседания правительства, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По словам Бабиша, для вступления в Совет мира необходимо одобрение Палаты депутатов и Сената.

"Конечно, нам придется вести переговоры с Сенатом, но только после того, как мы выясним позицию других государств-членов Европейского Союза", – сказал премьер Чехии.

Он отметил, что договорился с другими государственными деятелями на заседании Европейского совета в Брюсселе о координации действий.

"Поэтому мы не будем действовать индивидуально", – подчеркнул он.

Бабиш добавил, что нет конечного срока, к которому он хотел бы получить решение о членстве.

Отметим, 22 января в швейцарском Давосе создали Совет мира, который инициировал американский президент Дональд Трамп. Он должен возглавляться Трампом пожизненно.

Ожидается, что совет начнет свою деятельность с урегулирования конфликта в Газе, а впоследствии его полномочия будут расширены на другие конфликты. Срок членства государств-участников ограничен тремя годами, за исключением тех, кто внесет взнос в размере 1 млрд долларов на финансирование деятельности совета, что даст право на постоянное членство.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что нынешняя форма Совета мира президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к нему по "конституционным причинам".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира.

Также СМИ писали, что внешнеполитическое ведомство Европейского Союза поставило под сомнение широкие полномочия президента США в его новом Совете мира.