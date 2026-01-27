Писториус призвал союзников передать Украине ПВО: у нас мало возможностей

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников активизировать поддержку противовоздушной обороны Украины, ведь у Берлина осталось мало возможностей для этого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Писториус сказал на пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине, цитирует Handelsblatt.

Учитывая потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, Писториус заявил, что Германия уже сделала "непропорционально много", в частности передала треть своих запасов систем Patriot. Таким образом, страна исчерпала свои возможности в передаче этих комплексов Украине.

"Мы не можем сделать больше, потому что сами ждем замену. Поэтому было бы хорошо, если бы одна или две другие страны могли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины", – заявил министр.

Писториус напомнил, что Германия является единственным поставщиком систем IRIS-T, которыми она постоянно оснащает Украину. Однако этого, по словам министра, недостаточно, учитывая усиление российских атак.

"Задачей для всех нас является совместная проверка собственных запасов, особенно у тех, кто еще может иметь свободные мощности", – заявил он.

Напомним, на фоне усиления российских обстрелов сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство усилить противовоздушную оборону Украины и передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

А член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон обратился к американской администрации с призывом передать Украине дальнобойное оружие и средства противовоздушной обороны на фоне российских атак на объекты энергетики.