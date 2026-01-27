Прем’єри Данії та Гренландії поїдуть до Берліна і Парижа через заяви Трампа

Прем'єр-міністри Данії та Гренландії відвідають Берлін і Париж, щоб заручитися підтримкою на тлі нещодавніх заяв президента США Дональда Трампа щодо арктичного острова.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

За офіційним графіком, Метте Фредеріксен з Данії та Єнс-Фредерік Нільсен з Гренландії зустрінуться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у вівторок, 27 січня, і президентом Франції Емманюелем Макроном у середу, 28 січня.

Очікується, що вони будуть обговорювати із лідерами європейських країн риторику Трампа щодо Гренландії.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Опісля Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

Пізніше Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

