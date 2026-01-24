Білий дім опублікував "фото" Трампа з пінгвіном у Гренландії, хоча вони там не живуть

Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

Зображення опубліковане на офіційній сторінці Білого дому в Х, повідомляє "Європейська правда".

На "фото" Трамп іде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Вони обидва прямують у бік прапора Гренландії.

"Обійміть пінгвіна", – йдеться в підписі до зображення.

При цьому варто зазначити, що пінгвіни не мешкають у Гренландії та й загалом у арктичній зоні, а лише в південній півкулі, зокрема в Антарктиді та Антарктиці.

До того ж на зображенні видно, що Трамп і його супутник залишають на снігу однакові сліди, які, втім не схожі на сліди людини.

Трамп часто підкреслював, що Гренландія має важливе стратегічне значення для США. За його словами, острів є критично важливим для національної безпеки Америки через своє розташування в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Згодом він заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

