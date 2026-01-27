Премьеры Дании и Гренландии поедут в Берлин и Париж из-за заявлений Трампа

Премьер-министры Дании и Гренландии посетят Берлин и Париж, чтобы заручиться поддержкой на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа относительно арктического острова.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По официальному графику, Метте Фредериксен из Дании и Йенс-Фредерик Нильсен из Гренландии встретятся с канцлером Германии Фридрихом Мерцем во вторник, 27 января, и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в среду, 28 января.

Ожидается, что они будут обсуждать с лидерами европейских стран риторику Трампа в отношении Гренландии.

Напомним, недавно Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После этого Фредериксен очертила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

Позже Белый дом распространил сгенерированное искусственным интеллектом изображение с Трампом, американским флагом и пингвином на фоне гренландской символики.

