Європарламент наступного тижня оцінить, чи варто розморожувати угоду зі США

Європейський парламент наступного тижня розгляне, чи варто розморозити процес затвердження торговельної угоди між ЄС та США, який призупиняли через тарифні погрози президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Euractiv.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге повідомив журналістам, що представники парламентських груп обговорять угоду між США та ЄС наступної середи.

"Є деякі елементи, які рухаються в правильному напрямку, але також є багато невизначеності", – сказав Ланге, вказавши на брак інформації щодо угоди про Гренландію, яку анонсував президент США.

Зауваження Ланге прозвучали на тлі суперечок серед європарламентарів щодо того, чи варто розморожувати процес затвердження угоди.

Брандо Беніфей, італійський депутат від Прогресивного альянсу Соціалістів і демократів, заявив, що його група не підтримає відновлення голосування, якщо не буде ясності щодо "питання Гренландії".

Йорген Варборн, шведський депутат від правоцентристської Європейської народної партії, сказав, що Європарламент повинен "рухатися вперед" з угодою зі США.

Троє посадовців заявили, що більшість депутатів Європарламенту насправді готові продовжити процес затвердження документа.

Якщо законодавці погодяться розморозити угоду наступного тижня, парламент зможе ратифікувати її до кінця лютого.

Нагадаємо, минулого тижня у Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США. Йдеться про домовленість, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Призупинення відбулось у відповідь на те, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію. Згодом він скасував свої погрози, заявивши, що наблизився до угоди щодо арктичного острова.