Европарламент на следующей неделе оценит, стоит ли размораживать соглашение с США

Европейский парламент на следующей неделе рассмотрит, стоит ли разморозить процесс утверждения торгового соглашения между ЕС и США, который был приостановлен из-за тарифных угроз президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Euractiv.

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге сообщил журналистам, что представители парламентских групп обсудят соглашение между США и ЕС в следующую среду.

"Есть некоторые элементы, которые движутся в правильном направлении, но также есть много неопределенности", – сказал Ланге, указав на недостаток информации о соглашении по Гренландии, которое анонсировал президент США.

Замечания Ланге прозвучали на фоне споров среди европарламентариев о том, стоит ли размораживать процесс утверждения соглашения.

Брандо Бенифей, итальянский депутат от Прогрессивного альянса социалистов и демократов, заявил, что его группа не поддержит возобновление голосования, если не будет ясности по "вопросу Гренландии".

Йорген Варборн, шведский депутат от правоцентристской Европейской народной партии, сказал, что Европарламент должен "двигаться вперед" с соглашением с США.

Трое чиновников заявили, что большинство депутатов Европарламента на самом деле готовы продолжить процесс утверждения документа.

Если законодатели согласятся разморозить соглашение на следующей неделе, парламент сможет ратифицировать его до конца февраля.

Напомним, на прошлой неделе в Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США. Речь идет о договоренности, закрепившей пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Приостановка произошла в ответ на то, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию. Впоследствии он отменил свои угрозы, заявив, что приблизился к соглашению по арктическому острову.