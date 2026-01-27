У Польщі не пустили на літак пасажира, який пожартував про бомбу

У польському аеропорту Краків-Балиці 65-річний громадянин Португалії під час реєстрації на рейс до Лісабона пожартував, що у його багажі є бомба – його не пустили в літак.

Про це пише Рolsat News, передає "Європейська правда".

Співробітники Спеціальної групи реагування прикордонного посту відреагували миттєво на такий "жарт" чоловіка: багаж було обстежено, але загрози не виявлено.

Пасажир зізнався, що це був "дурний жарт", однак його дії призвели до штрафу у розмірі 500 злотих та заборони на посадку на літак.

Прикордонники наголосили на важливості обережності та закликали пасажирів утримуватися від подібних жартів, адже навіть недоречне висловлення про вибухівку призводить до серйозних наслідків.

Нещодавно у Польщі трапилася подібна історія. 12 січня у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена українка помадою написала на чолі слово "бомба": жарт закінчився для жінки штрафом та скасуванням польоту до Цюриха.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Варшаві затримали українця, що сидів в аеропорту з підозрілим обладнанням. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.