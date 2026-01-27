В Польше не пустили на самолет пассажира, который пошутил о бомбе

В польском аэропорту Краков-Балице 65-летний гражданин Португалии во время регистрации на рейс в Лиссабон пошутил, что в его багаже есть бомба – его не пустили в самолет.

Об этом пишет Рolsat News, передает "Европейская правда".

Сотрудники Специальной группы реагирования пограничного поста мгновенно отреагировали на такую "шутку": багаж был обследован, но угрозы не обнаружено.

Пассажир признался, что это была "глупая шутка", однако его действия привели к штрафу в размере 500 злотых и запрету на посадку в самолет.

Пограничники подчеркнули важность осторожности и призвали пассажиров воздерживаться от подобных шуток, ведь даже неуместное высказывание о взрывчатке приводит к серьезным последствиям.

Недавно в Польше произошла похожая история. 12 января в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена украинка помадой написала на лбу слово "бомба": шутка закончилась для женщины штрафом и отменой полета в Цюрих.

Напомним, в конце декабря в Варшаве задержали украинца, сидевшего в аэропорту с подозрительным оборудованием. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.