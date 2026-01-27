У МЗС відповіли на заклик віцепрем'єра Італії до капітуляції: "Радимо звертатися до Путіна"

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклики віцепрем’єра Італії Маттео Сальвіні до президента Володимира Зеленського "підписати мирну угоду якомога швидше", обираючи "між поразкою і розгромом".

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

У неділю, 25 січня, Сальвіні заявив, що Зеленський "після всіх грошей, зусиль і допомоги, яку він отримав, все ще має нахабство скаржитися".

"Друже, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши угоду про мир якомога швидше. Ти повинен вибрати між поразкою і розгромом", – зазначив тоді він.

Відтак у МЗС відреагували на такі заяви лідера ультраправої партії Італії "Ліга".

Тихий наголосив, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, і нагадав Сальвіні про спільну історію України та Італії.

Окрім цього, він нагадав італійському віцепрем’єру про битву під Монте-Кассіно у Другій світовій війні, де тисячі українців боролися за свободу Італії.

"Вони не обирали "між поразкою і розгромом", навіть якщо перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо на кону стояла свобода Італії та всієї Європи", – зазначив Тихий.

Речник МЗС акцентував, що Україна буде завжди вдячна за підтримку Італії та всіх італійців, які, "на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні".

"Віцепрем'єр-міністру, якщо він дбає про мирну угоду, ми радимо звернутися не до президента України – країни, яка захищається від агресії, – а до Путіна, який розпочав цю війну", – додав він.

Це не перша резонансна заява Сальвіні щодо України. Наприклад, у листопаді він сказав, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію", з чим не погодився міністр оборони Гвідо Крозетто.

Також восени йому довелось пояснювати своє рішення потиснути руку послу Росії Алексєю Парамонову під час прийняття в китайському посольстві в Римі.