В МИД ответили на призыв вице-премьера Италии к капитуляции: "Советуем обращаться к Путину"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призывы вице-премьера Италии Маттео Сальвини к президенту Владимиру Зеленскому "подписать мирное соглашение как можно быстрее", выбирая "между поражением и разгромом".

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 25 января, Сальвини заявил, что Зеленский "после всех денег, усилий и помощи, которую он получил, все еще имеет наглость жаловаться".

"Друг, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши соглашение о мире как можно скорее. Ты должен выбрать между поражением и разгромом", – отметил тогда он.

В МИД отреагировали на такие заявления лидера ультраправой партии Италии "Лига".

Тихий подчеркнул, что судьба мира в Европе решается на поле боя в Украине, и напомнил Сальвини об общей истории Украины и Италии.

Кроме того, он напомнил итальянскому вице-премьеру о битве под Монте-Кассино во Второй мировой войне, где тысячи украинцев боролись за свободу Италии.

"Они не выбирали "между поражением и разгромом", даже если победа иногда казалась очень далекой. Они боролись плечом к плечу с другими союзниками, потому что на кону стояла свобода Италии и всей Европы", – отметил Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина всегда будет благодарна за поддержку Италии и всем итальянцам, которые, "в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что судьба мира в Европе решается на поле боя в Украине".

"Вице-премьер-министру, если он заботится о мирном соглашении, мы советуем обратиться не к президенту Украины – страны, которая защищается от агрессии, – а к Путину, который начал эту войну", – добавил он.

Это не первое резонансное заявление Сальвини по Украине. Например, в ноябре он сказал, что предоставление дальнейшей помощи Украине может "подпитать коррупцию", с чем не согласился министр обороны Гвидо Крозетто.

Также осенью ему пришлось объяснять свое решение пожать руку послу России Алексею Парамонову во время приема в китайском посольстве в Риме.