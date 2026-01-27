У Британії шторм Чандра спричинив повені та перекриття доріг по всій країні

Шторм Чандра, що охопив Велику Британію, спричинив повені та порушення дорожнього руху по всій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Сильні вітри та дощі вже призвели до повеней у графстві Девон та Північному Йоркширі.

Попередження про повені також діють для Вельсу, більшої частини Дорсету, південного Сомерсета та південно-східного Корнуоллу.

Жовтий рівень небезпеки через сніг запровадили у деяких районах Шотландії та північної Англії, тоді як більшу частину Великої Британії попередили про сильні дощі.

Негода вже призвела до перекриття доріг, зокрема зупинено рух через міст Принца Вельського, який сполучає Англію з Вельсом. Через шторм порушено роботу кількох залізничних сполучень на південному заході Англії.

Очікується, що опади порушать роботу основних автомагістралей країни.

Шторм Чандра – це третій потужний шторм, який охопив Велику Британію цього місяця, після Інгрід та Горетті.

Нагадаємо, низка країн Європи зіштовхнулася з перебоями у роботі транспорту через атлантичний шторм Горетті, що накрив континент на початку січня.

Тоді зимова погода порушила звичне життя у Британії, Франції та Нідерландах – через мінусові температури й снігопади зірвалися сотні авіарейсів, на дорогах спостерігались велетенські затори, були значні проблеми із залізничним рухом та місцевим громадським транспортом, подекуди закрили школи.