В Великобритании шторм Чандра вызвал наводнения и перекрытие дорог по всей стране

Шторм Чандра, охвативший Великобританию, вызвал наводнения и нарушение дорожного движения по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Сильные ветры и дожди уже привели к наводнениям в графстве Девон и Северном Йоркшире.

Предупреждения о наводнениях также действуют для Уэльса, большей части Дорсета, южного Сомерсета и юго-восточного Корнуолла.

Желтый уровень опасности из-за снега ввели в некоторых районах Шотландии и северной Англии, в то время как большую часть Великобритании предупредили о сильных дождях.

Непогода уже привела к перекрытию дорог, в частности остановлено движение через мост Принца Уэльского, который соединяет Англию с Уэльсом. Из-за шторма нарушена работа нескольких железнодорожных сообщений на юго-западе Англии.

Ожидается, что осадки нарушат работу основных автомагистралей страны.

Шторм Чандра – это третий мощный шторм, который охватил Великобританию в этом месяце, после Ингрид и Горетти.

Напомним, ряд стран Европы столкнулся с перебоями в работе транспорта из-за атлантического шторма Горетти, который накрыл континент в начале января.

Тогда зимняя погода нарушила привычную жизнь в Великобритании, Франции и Нидерландах – из-за минусовых температур и снегопадов сорвались сотни авиарейсов, на дорогах наблюдались огромные пробки, были значительные проблемы с железнодорожным движением и местным общественным транспортом, кое-где закрыли школы.