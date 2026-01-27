У Литві продовжили арешт обвинуваченим у зв'язку з підпалом допомоги українцям

Шяуляйський окружний суд у понеділок продовжив на три місяці термін утримання під вартою двох із шести іноземців, звинувачених у тероризмі при спробі підпалу в цьому місті військового обладнання, призначеного для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

"Суд вирішив, що є підстави для продовження найсуворішого запобіжного заходу – арешту – на три місяці для кожного, оскільки, перебуваючи на волі, вони можуть сховатися від органів досудового розслідування, прокурора або суду", – повідомив агентству представник суду Вітаутас Йончас.

Прокурор просила продовжити арешт на три місяці для обвинувачених – громадянина Білорусі М. Б. і громадянина Колумбії C. A. L. D.

Після задоволення клопотань термін утримання під вартою для білоруса був продовжений з 8 лютого, а для колумбійця – з 6 лютого.

"Особи звинувачуються в скоєнні дуже тяжкого злочину", – додав Йончас.

Ці громадяни Білорусі та Колумбії звинувачуються в участі в терористичній групі, замаху на скоєння терористичного акту та фінансуванні терористичної діяльності.

У справі фігурують ще чотири особи з громадянством Іспанії, Куби, Росії, а також одна особа з подвійним громадянством Іспанії та Колумбії. Всі вони також перебувають під вартою в Литві.

Дану кримінальну справу прокуратура передала до Шяуляйського окружного суду в середині січня, дата початку її розгляду ще не призначена. Звинувачення пов'язані зі спробою скоїти теракт у Шяуляї у вересні 2024 року.

За даними прокуратури, метою обвинувачених була інфраструктура і продукція компанії TVC Solutions вартістю близько 5,5 млн євро – мобільні станції аналізу радіочастотного спектру, призначені для Збройних сил України.

За даними слідства, двоє осіб (громадянин Іспанії та особа з подвійним громадянством Іспанії та Колумбії) після невдалої спроби підпалу обладнання виїхали до Латвії, де і були затримані.

Через кілька днів до Литви прибули громадяни Росії та Білорусі, які вчинили підпал, однак вогонь не завдав шкоди техніці. Потім громадянка Куби, яка прибула до країни, передала дані про нібито завдані збитки організаторам злочину.

Громадянин Колумбії звинувачується у виконанні функцій посередництва та забезпечення фінансування в цій організованій терористичній групі.

Згідно з матеріалами справи, диверсія планувалася за вказівкою та в інтересах Росії.

