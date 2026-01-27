В Литве продлили арест обвиняемым в связи с поджогом помощи украинцам

Шяуляйский окружной суд в понедельник продлил на три месяца срок содержания под стражей двух из шести иностранцев, обвиняемых в терроризме при попытке поджога в этом городе военного оборудования, предназначенного для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

"Суд решил, что есть основания для продления самой строгой меры пресечения – ареста – на три месяца для каждого, поскольку, находясь на свободе, они могут скрыться от органов досудебного расследования, прокурора или суда", – сообщил агентству представитель суда Витаутас Йончас.

Прокурор просила продлить арест на три месяца для обвиняемых – гражданина Беларуси М. Б. и гражданина Колумбии C. A. L. D.

После удовлетворения ходатайств срок содержания под стражей для белоруса был продлен с 8 февраля, а для колумбийца – с 6 февраля.

"Лица обвиняются в совершении особо тяжкого преступления", – добавил Йончас.

Эти граждане Беларуси и Колумбии обвиняются в участии в террористической группе, покушении на совершение террористического акта и финансировании террористической деятельности.

В деле фигурируют еще четыре лица с гражданством Испании, Кубы, России, а также одно лицо с двойным гражданством Испании и Колумбии. Все они также находятся под стражей в Литве.

Данное уголовное дело прокуратура передала в Шяуляйский окружной суд в середине января, дата начала его рассмотрения еще не назначена. Обвинения связаны с попыткой совершить теракт в Шяуляй в сентябре 2024 года.

По данным прокуратуры, целью обвиняемых была инфраструктура и продукция компании TVC Solutions стоимостью около 5,5 млн евро – мобильные станции анализа радиочастотного спектра, предназначенные для Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, двое человек (гражданин Испании и лицо с двойным гражданством Испании и Колумбии) после неудачной попытки поджога оборудования выехали в Латвию, где и были задержаны.

Через несколько дней в Литву прибыли граждане России и Беларуси, которые совершили поджог, однако огонь не нанес ущерба технике. Затем гражданка Кубы, прибывшая в страну, передала данные о якобы нанесенном ущербе организаторам преступления.

Гражданин Колумбии обвиняется в выполнении функций посредничества и обеспечения финансирования в этой организованной террористической группе.

Согласно материалам дела, диверсия планировалась по указанию и в интересах России.

Ранее стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения украинцам Даниилу Б. и Владиславу Т. в попытке отправить посылки с взрывчаткой по поручению российских спецслужб.

Недавно в Латвии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России, который собирал информацию для российской военной разведки.