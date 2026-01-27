В Италии недовольны возможным присутствием агентов миграционной службы США во время Олимпиады

В Италии разворачиваются споры вокруг возможного присутствия сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Агенты из этого противоречивого ведомства, как ожидается, войдут в состав охраны, которая будет сопровождать американских чиновников, поскольку вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио планируют посетить Игры.

Американские чиновники отмечают, что они не будут проводить никаких операций по контролю за иммиграцией, а лишь будут помогать в более широких операциях по безопасности.

Однако их присутствие уже вызвало споры: мэр Милана Джузеппе Сала заявил в эфире радио RTL, что "очевидно", что агенты не будут желанными гостями в городе.

"Я считаю, что они не должны приезжать в Италию, потому что не гарантируют, что будут придерживаться наших демократических методов управления безопасностью. Мы можем сами позаботиться об их безопасности. Нам не нужна ICE", – сказал он.

Ежедневная газета La Repubblica утверждает, что итальянское правительство некоторое время рассматривало возможность запретить участие агентов ICE в делегации, но это потребовало бы отхода от привычного способа защиты американских чиновников во время подобных визитов высокопоставленных чиновников за границу.

Газета отметила, что их участие может спровоцировать публичные демонстрации против службы на фоне продолжающегося возмущения по поводу стрельбы в Миннеаполисе.

Информация об участии ICE появилась после того, как государственное телевидение RAI показало видео, на котором агенты ICE угрожают разбить стекло автомобиля съемочной группы RAI, которая вела репортаж в Миннеаполисе.

Напомним, 24 января агент Иммиграционной и таможенной службы США застрелил мужчину, который перед этим не держал в руках ничего, кроме мобильного телефона. Официально утверждают, что агенты применили оружие для самообороны, но видео инцидента ставит под сомнение такие объяснения и пропорциональность их действий.

Это уже второй смертельный случай в городе во время усиленных проверок миграционного контроля.

7 января агент ICE застрелил 37-летнюю женщину за рулем ее автомобиля.

Об этом случае читайте в статье Убийство с миллионами свидетелей: как события в Миннесоте могут стать для Трампа "черным лебедем".