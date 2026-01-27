В США отрицают, что предлагали Украине гарантии безопасности в обмен на выход из Донбасса

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала ложными сообщения СМИ о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на ее согласие вывести войска с Донбасса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в комментарии Financial Times.

Чиновница заявила, что эти сообщения являются "ложью", цель которой – испортить прогресс, достигнутый в мирном процессе.

"Это полная неправда – единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для достижения соглашения. Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно врать, чтобы испортить мирный процесс, который сейчас в прекрасном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби в эти выходные", – сказала Келли.

Источник, знакомый с позицией США, заявил Financial Times, что Вашингтон "не пытается навязать Украине никаких территориальных уступок". При этом гарантии безопасности от США зависят от готовности обеих сторон заключить мирное соглашение, а его содержание – зависит только от России и Украины.

Издание FT со ссылкой на источники сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса – как того требовала Россия.

Напомним, в воскресенье, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.

Издание Politico ранее писало, что США считают свои гарантии безопасности для Украины ценнее европейских, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.