Президент Чехии заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД

Президент Чехии Петр Павел заявил, что председатель партии "Автомобилисты" и министр иностранных дел Петр Мацинка пытается шантажировать его по поводу назначения скандального Филиппа Турека министром охраны окружающей среды.

Об этом Павел написал в Х, передает "Европейская правда".

Мацинка через президентского советника передал президенту сообщения, которые Петр Павел считает чрезвычайно серьезными и попыткой шантажа.

Павел заявил, что Мацинка уже длительное время пытался повлиять на его позицию относительно назначения предложенного члена правительства Филиппа Турека.

"До сих пор я относился ко всем этим попыткам снисходительно. Однако сегодня ночью он прислал мне через моего советника Петра Коларжа – хотя он знает адрес Администрации Президента – два текстовых сообщения. Информацию, содержащуюся в них, я считаю чрезвычайно важной. Поэтому я решил опубликовать их полностью", – рассказал он.

"Я считаю слова министра иностранных дел в текстовых сообщениях попыткой шантажа. Я считаю это недопустимым и абсолютно неприемлемым в наших демократических условиях", – заявил Павел.

В SMS-сообщении Мацинка пишет о необходимости привлечь Турека в Министерство охраны окружающей среды. "Он (президент – ред.) сможет спать спокойно, когда в Министерстве охраны окружающей среды будет Турек".

"Но если нет, я сожгу мосты таким образом, что это войдет в учебники по политологии как крайний случай сосуществования (ветвей власти)", написал Мацинка.

"В этом вопросе я имею поддержку премьер-министра, не говоря уже о позиции СПД", – написал Мацинка Коларжу, добавив, что в среду он отправляется в Брюссель и ему нужно знать, на чем он стоит.

"Я понимаю, что президента нельзя шантажировать, но политика – это компромиссы, если вы хотите на что-то влиять. Или все будет возможно, или ничего не будет возможно. Если он ничего не сделает или, по крайней мере, не согласится на некоторые переговоры по поводу Турека в Министерстве охраны окружающей среды, последствия будут для него (и не только для него) очень неожиданными", – добавил он.

"Если он действительно имеет поддержку премьер-министра в своих действиях, то заявления Петра Мацинки являются не только иллюстрацией подхода нового правительства к распределению власти в нашем конституционном строе, но и доказательством того, что фундаментальные вопросы нашей внешней и безопасности политики стали заложниками личных симпатий и интересов", – заявил Петр Павел.

"Со своей стороны могу сказать, что запугивание на меня не действует и я и в дальнейшем буду руководствоваться прежде всего Конституцией и интересами Чешской Республики. Я подаю заявление в органы безопасности и намерен передать присланные сообщения юристам для оценки, не идет ли речь о фактическом составе преступления шантажа", – добавил он.

Напомним, что Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Из-за отказа президента Чехии назначить его министром охраны окружающей среды 12 января Турека назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики.