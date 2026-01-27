Президент Молдовы: Россия вернула Грузию в свою орбиту и делает то же самое с Арменией

Президент Молдовы Мая Санду предупредила, что РФ использует профессиональные и хорошо финансируемые гибридные операции для восстановления влияния на постсоветском пространстве, успешно вернув Грузию в свою сферу влияния и выбрав очередной целью Армению.

Об этом она сказала во вторник во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщает "Европейская правда".

Санду отметила, что Европа сталкивается с долгосрочными операциями, которые базируются на систематическом выявлении уязвимых мест демократий и использовании юридических лазеек. По ее словам, опыт Молдовы, которая два года выдерживала такой натиск, показывает масштаб угрозы.

Отдельное внимание президент уделила ситуации в Грузии, где, по ее мнению, Россия смогла переломить европейский вектор развития, манипулируя чувством безопасности граждан.

"Я с сожалением наблюдаю за Грузией, где, несмотря на мужество грузинского народа, который продолжает отстаивать демократические ценности, европейские устремления и право самостоятельно решать свое будущее, Россия вернула Грузию в свою орбиту, используя страх перед войной как оружие и давая понять, что неправильный выбор на выборах будет стоить мира", – сказала Санду.

По словам лидера Молдовы, аналогичный сценарий сейчас начинает разворачиваться в отношении Армении.

"Сейчас Армения становится объектом той же стратегии, направленной на ослабление суверенитета, влияние на демократические выборы и использование внутренних уязвимостей. Мы поддерживаем Армению и ее народ в их усилиях противостоять этому давлению и защитить свое демократическое будущее", – сказала Санду.

Также Санду заявила, что сегодня Европа вынуждена противостоять не одной, а двум параллельным войнам.

Напомним, 26 января в ПАСЕ избрали нового президента, им стала представительница Австрии Петра Байр.