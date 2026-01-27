У ЄС відповіли на погрози Орбана подати в суд проти відмови від російського газу

Європейська комісія визнає право Угорщини та Словаччини оскаржити в судовому порядку рішення Європейського Союзу повністю відмовитися від імпорту російського газу з 2027 року, але сподівається вирішити це питання шляхом обговорень, без звернення держав-членів до суду.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі повідомили головна речниця Єврокомісії Паула Піньо та речниця з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен.

Єврокомісія сподівається, що Угорщина не буде оскаржувати відмову ЄС від російського газу в суді, однак готова й до такого варіанту.

"Це історичний момент для Європейського Союзу… Це був остаточний крок, який назавжди припинить імпорт російського газу, і ми зможемо перейти до поступової відмови від російської нафти", – заявила Ітконен.

Вона наголосила, що мета Єврокомісії – "ніколи не опинитися в ситуації, коли будь-яка з наших держав-членів оскаржує в судовому порядку наше законодавство чи рішення, які ми ухвалили спільно".

"Ми продовжуємо працювати. Нашим пріоритетом завжди є співпраця з нашими державами-членами, і в цьому випадку, зокрема, з Угорщиною та Словаччиною. Ми робили це від самого початку через специфічні ситуації, в яких перебувають ці дві країни", – додала речниця з питань енергетики.

Вона зауважила, що європейські посадовці вже дали чітко зрозуміти угорській та словацькій стороні, що продовжуватимуть роботу у вказаному напрямку.

"Це не вперше, коли держава-член подає позов проти законодавства ЄС. Ми справді підтримуємо це законодавство, і за ним стоїть міцна, міцна юридична робота. Тому ми також дуже впевнені, що зможемо захистити законодавство, яке було схвалене державами-членами", – додала Паула Піньо.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 січня країни ЄС остаточно схвалили поступовий план щодо заборони імпорту російського газу – його мають втілити до кінця 2027 року.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто 26 січня заявив, що Угорщина має намір подати позов до Суду Європейського Союзу, щойно рішення щодо плану REPowerEU, спрямованого на повну заборону імпорту до ЄС російських нафти та газу, буде офіційно опубліковане.

Пізніше стало відомо, що Словаччина слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.