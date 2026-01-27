Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії зустрічі в ОАЕ і спільні оборонні спроможності

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонні переговори з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував голову норвезького уряду про нещодавні тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах за участі делегацій України, США та Росії.

Президент зазначив, що українська команда працює над підготовкою до наступних етапів цього формату, проте дії агресора створюють перешкоди.

"Наша команда працює максимально конструктивно, змістовно. На жаль, російські удари по українській енергетиці та інфраструктурі не припиняються, і це, звісно, підважує дипломатичні зусилля", – наголосив глава держави.

Окрему увагу сторони приділили довгостроковій співпраці. Президент подякував Осло за пакети енергетичної підтримки та відзначив готовність Норвегії долучитися до економічного розвитку після війни.

"Важливо, що Норвегія готова приєднатись до підготовки кроків для відновлення і післявоєнного економічного розвитку України. Будемо й надалі розвивати спільні можливості в розбудові сучасних оборонних спроможностей", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 23-24 січня 2026 року в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся перший за довгий час раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, США та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації

26 січня Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.