Зеленский обсудил с премьером Норвегии встречи в ОАЭ и совместные оборонные возможности

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом глава государства рассказал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский проинформировал главу норвежского правительства о недавних трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах с участием делегаций Украины, США и России.

Президент отметил, что украинская команда работает над подготовкой к следующим этапам этого формата, однако действия агрессора создают препятствия.

"Наша команда работает максимально конструктивно, содержательно. К сожалению, российские удары по украинской энергетике и инфраструктуре не прекращаются, и это, конечно, подрывает дипломатические усилия", – подчеркнул глава государства.

Отдельное внимание стороны уделили долгосрочному сотрудничеству. Президент поблагодарил Осло за пакеты энергетической поддержки и отметил готовность Норвегии присоединиться к экономическому развитию после войны.

"Важно, что Норвегия готова присоединиться к подготовке шагов для восстановления и послевоенного экономического развития Украины. Будем и в дальнейшем развивать совместные возможности в построении современных оборонных способностей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 23-24 января 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся первый за долгое время раунд трехсторонних встреч с участием представителей Украины, США и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации

26 января Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.