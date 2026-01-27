Укр Рус Eng

Азербайджан направив Україні нову партію енергетичної допомоги

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 16:01 — Христина Бондарєва

Азербайджан за розпорядженням президента Ільхама Алієва направив Україні нову партію енергетичної допомоги. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АЗЕРТАДЖ.

З території Сумгаїтського технологічного парку до України вирушив черговий вантаж з електрообладнанням.

 

Відправлення допомоги забезпечило Міністерство енергетики Азербайджану відповідно до розпорядження президента Ільхама Алієва.

Відзначимо, що Азербайджан і раніше відправляв в Україну гуманітарну допомогу, пов'язану з електропостачанням.

Зокрема, 20 січня Азербайджан відправив Україні генератори. 

Нагадаємо, уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

