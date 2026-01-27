Азербайджан направил Украине новую партию энергетической помощи
фото
Новости — Вторник, 27 января 2026, 16:01 —
Новости — Вторник, 27 января 2026, 16:01 —
Азербайджан по распоряжению президента Ильхама Алиева направил Украине новую партию энергетической помощи.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АЗЕРТАДЖ.
С территории Сумгаитского технологического парка в Украину отправился очередной груз с электрооборудованием.
Отправку помощи обеспечило Министерство энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.
Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.
В частности, 20 января Азербайджан отправил Украине генераторы.
Напомним, правительство Чехии срочно выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: