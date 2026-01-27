Азербайджан направил Украине новую партию энергетической помощи

Азербайджан по распоряжению президента Ильхама Алиева направил Украине новую партию энергетической помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АЗЕРТАДЖ.

С территории Сумгаитского технологического парка в Украину отправился очередной груз с электрооборудованием.

Отправку помощи обеспечило Министерство энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

В частности, 20 января Азербайджан отправил Украине генераторы.

Напомним, правительство Чехии срочно выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для Украины на фоне ухудшения ситуации в энергетике после январских российских ударов.