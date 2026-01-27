Испания выплатит 20 млн евро компенсаций из-за железнодорожной катастрофы возле Адамуса

Правительство Испании утвердило указ о выделении 20 миллионов евро для немедленной помощи семьям жертв и пострадавшим в результате аварии возле Адамуса, в которой столкнулись два скоростных поезда.

Об этом после заседания Совета министров сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте, передает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Пуэнте пояснил, что государство берет на себя обязательство ускорить финансовую поддержку, не дожидаясь завершения всех бюрократических процедур.

"Пострадавшие не могут годами ждать получения финансовой помощи. Поэтому мы одобрили немедленную поддержку и авансовые выплаты части возмещений, что соответствует страхованию гражданской ответственности", – отметил министр.

В частности, в случае гибели человека семья получит в общей сложности 216 тысяч евро в течение срока, не превышающего трех месяцев.

Эта сумма состоит из трех частей: 72 тысячи евро прямой государственной помощи, освобожденной от налогообложения, 72 тысячи евро в качестве аванса от страховой компании, еще 72 тысячи евро после окончательного определения страховщиком всех обстоятельств.

Что касается раненых, то, в зависимости от тяжести травм, суммы выплат составят от 7 200 до 252 тысяч евро по аналогичной схеме.

Министр подчеркнул, что правительство хочет избежать ошибок прошлого.

"Мы не допустим повторения ситуации в Ангруа, где некоторые жертвы ждали компенсации более 10 лет", – подчеркнул Пуэнте.

Испания все еще оправляется от катастрофы, произошедшей 18 января в Адамусе недалеко от южного города Кордова. Железнодорожная авария привела к одному из крупнейших за последние годы в Европе количеству жертв и самому большому в Испании с 2013 года – погибли 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.