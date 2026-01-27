Прем'єр Чехії вигороджує главу МЗС, якого президент звинуватив у шантажі

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що слова глави МЗС Петра Мацінки про президента Петра Павела були невдалими, але не були шантажем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ceske Noviny.

Бабіш зазначив, що завжди намагався підтримувати правильні стосунки з Павелом і вирішував будь-які розбіжності за закритими дверима. "Слова пана Мацінки є невдалими, я б, безумовно, не спілкувався таким чином, це не в моєму стилі", – сказав прем'єр-міністр.

За словами Бабіша, причиною всіх конфліктів між главою держави і "Автомобілістами" є те, що Мацінка намагається просунути депутата Філіпа Турека на посаду міністра охорони навколишнього середовища, що президент відхиляє.

"Це було в приватній комунікації з його радником, тому це точно не шантаж. Я думаю, що перш за все потрібно заспокоїти емоції з обох сторін і знову почати нормально спілкуватися", – додав прем'єр-міністр.

Зміст повідомлень міністра закордонних справ Петра Мацінки, на думку спікера Палати депутатів і глави коаліційної партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамури, відповідає звичайному стилю висловлювання опозиції в парламенті. Окамура заявив журналістам у Палаті депутатів, що в цьому питанні він точно не на боці президента.

Голова парламентської групи ANO (партія Бабіша) Татьяна Мала не вважає спосіб спілкування Мацінки вдалим, як і публікацію текстових повідомлень.

"Я не вважаю це вдалим способом комунікації з обох сторін", – сказала Мала. На її думку, ескалація ситуації не приведе до нічого хорошого.

Як відомо, у вівторок у Чехії розгорівся скандал після того, як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Мацінка у своїх повідомленнях президентському раднику також дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю Павела у питанні призначення Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.