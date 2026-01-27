Премьер Чехии выгораживает главу МИД, которого президент обвинил в шантаже

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что слова главы МИД Петра Мацинки о президенте Петре Павеле были неудачными, но не были шантажом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Бабиш отметил, что всегда старался поддерживать правильные отношения с Павелом и решал любые разногласия за закрытыми дверями. "Слова господина Мацинки являются неудачными, я бы, безусловно, не общался таким образом, это не в моем стиле", – сказал премьер-министр.

По словам Бабиша, причиной всех конфликтов между главой государства и "Автомобилистами" является то, что Мацинка пытается продвинуть депутата Филипа Турека на должность министра охраны окружающей среды, что президент отклоняет.

"Это было в частной коммуникации с его советником, поэтому это точно не шантаж. Я думаю, что прежде всего нужно успокоить эмоции с обеих сторон и снова начать нормально общаться", – добавил премьер-министр.

Содержание сообщений министра иностранных дел Петра Мацинки, по мнению спикера Палаты депутатов и главы коалиционной партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры, соответствует обычному стилю высказывания оппозиции в парламенте. Окамура заявил журналистам в Палате депутатов, что в этом вопросе он точно не на стороне президента.

Председатель парламентской группы ANO (партия Бабиша) Татьяна Мала не считает способ общения Мацинки удачным, как и публикацию текстовых сообщений.

"Я не считаю это удачным способом коммуникации с обеих сторон", – сказала Мала. По ее мнению, эскалация ситуации не приведет ни к чему хорошему.

Как известно, во вторник в Чехии разгорелся скандал после того как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филипа Турека. Павел в свою очередь отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Мацинка в своих сообщениях президентскому советнику также дал понять, что правительственная оппозиция передачи Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью Павела в вопросе назначения Турека министром охраны окружающей среды.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.