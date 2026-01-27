Глава МЗС Чехії відкинув звинувачення в шантажі президента

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що його повідомлення президентському раднику Петру Коларжу не були спробою шантажу.

Про це він заявив на спеціальній пресконференції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDnes.

Він наголосив, що його повідомлення не повинні були публікуватися.

"Я не серджуся на пана Коларжа, друга президента, за опублікування розмов зі мною. Але ці речі не підходять для публікації", – сказав Мацінка.

Він також відкинув позицію президента, що це було шантажем.

"Президент звинуватив мене в якомусь шантажі, я не сприймаю це так, це переговори, спроба вплинути на чиюсь позицію є сутністю будь-яких політичних переговорів. Президент також був політиком протягом декількох років, можливо, він це зрозуміє", – сказав Мацінка.

"Вся моя позиція базується на тому, що президент республіки опинився поза конституційними рамками зі своїм нестандартним підходом до призначення уряду і навіть зневажає волю нижньої палати чеського парламенту", – додав він.

Як відомо, у вівторок у Чехії розгорівся скандал після того, як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Мацінка у своїх повідомленнях президентському раднику також дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю Павела у питанні призначення Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.