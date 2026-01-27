Глава МИД Чехии отверг обвинения в шантаже президента

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что его сообщения президентскому советнику Петру Коларжу не были попыткой шантажа.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Он подчеркнул, что его сообщения не должны были публиковаться.

"Я не сержусь на господина Коларжа, друга президента, за публикацию разговоров со мной. Но эти вещи не подходят для публикации", – сказал Мацинка.

Он также отверг позицию президента, что это было шантажом.

"Президент обвинил меня в каком-то шантаже, я не воспринимаю это так, это переговоры, попытка повлиять на чью-то позицию является сутью любых политических переговоров. Президент также был политиком в течение нескольких лет, возможно, он это поймет", – сказал Мацинка.

"Вся моя позиция базируется на том, что президент республики оказался вне конституционных рамок со своим нестандартным подходом к назначению правительства и даже презирает волю нижней палаты чешского парламента", – добавил он.

Как известно, во вторник в Чехии разгорелся скандал после того как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филипа Турека.

Павел в свою очередь отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Мацинка в своих сообщениях президентскому советнику также дал понять, что правительственная оппозиция передачи Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью Павела в вопросе назначения Турека министром охраны окружающей среды.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.