Сибіга каже, що на переговорах з РФ відбулася зміна: вже немає псевдоісторичних лекцій

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про "якісну зміну" у складі російської делегації на мирних переговорах, що відбулись наприкінці минулого тижня в ОАЕ.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

За словами очільника МЗС, в цілому у мирних переговорах є прогрес, і його свідченням є те, що в Абу-Дабі пройшли тристоронні перемовини за участю України, США і Росії.

Водночас міністр підкреслив, що РФ представляють уже "інші люди", які не читають "псевдоісторичних лекцій".

"Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані", – зазначив Сибіга.

Він також назвав дуже важливим те, що американська сторона залишається в процесі, оскільки були "ризики і виклики".

Крім того, Сибіга заявив про готовність президента Зеленського до особистої зустрічі з Путіним для вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань.

