Сибига говорит, что на переговорах с РФ произошло изменение: уже нет псевдоисторических лекций

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "качественном изменении" в составе российской делегации на мирных переговорах, которые состоялись в конце прошлой недели в ОАЭ.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам главы МИД, в целом в мирных переговорах есть прогресс, и его свидетельством является то, что в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

В то же время министр подчеркнул, что РФ представляют уже "другие люди", которые не читают "псевдоисторических лекций".

"Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень фокусированные", – отметил Сибига.

Он также назвал очень важным то, что американская сторона остается в процессе, поскольку были "риски и вызовы".

Кроме того, Сибига заявил о готовности президента Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов.

