Сибіга підтвердив, що на переговорах в Абу-Дабі були двосторонні зустрічі Україна-РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що під час "мирних зустрічей" в Абу-Дабі наприкінці минулого тижня відбувалися двосторонні переговори представників України та Росії.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Переговори в Абу-Дабі анонсувались передусім як перемовини у тристоронньому форматі. Тим часом у відповідь на питання "ЄП" про те, чи був присутній там і двосторонній українсько-російський трек, Сибіга сказав: "Зустрічі між членами делегації були".

Він не деталізував подробиць, проте підкреслив, що "переговори складні".

Раніше про двосторонні перемовини між делегатами України та РФ повідомляли ЗМІ.

Також Сибіга каже, що на переговорах з РФ відбулася якісна зміна, і росіяни вже не читають псевдоісторичних лекцій.

Крім того, Сибіга заявив про готовність президента Зеленського до особистої зустрічі з Путіним для вирішення в рамках мирних переговорів двох найважливіших питань.

