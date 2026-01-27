Сибига подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби были двусторонние встречи Украина-РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что во время "мирных встреч" в Абу-Даби в конце прошлой недели проходили двусторонние переговоры представителей Украины и России.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

Переговоры в Абу-Даби анонсировались прежде всего как переговоры в трехстороннем формате. Между тем в ответ на вопрос "ЕП" о том, присутствовал ли там и двусторонний украинско-российский трек, Сибига сказал: "Встречи между членами делегации были".

Он не детализировал подробности, однако подчеркнул, что "переговоры сложные".

Ранее о двусторонних переговорах между делегатами Украины и РФ сообщали СМИ.

Также Сибига говорит, что на переговорах с РФ произошло качественное изменение, и россияне уже не читают псевдоисторических лекций.

Кроме того, Сибига заявил о готовности президента Зеленского к личной встрече с Путиным для решения в рамках мирных переговоров двух важнейших вопросов.

