Сибига о вступлении Украины в ЕС: председательство Литвы может стать "историческим"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предполагает, что председательство Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года может стать "историческим" для евроинтеграции Украины.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига отметил, что упомянутый в "плане из 20 пунктов" 2027 год как горизонт вступления Украины в ЕС – согласован с Европой, хотя речь идет об "американском" документе.

"Даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками. Это принципиально. А как именно это будет оформлено – эта модальность будет отработана", – отметил он.

Сибига добавил, что так же для Украины "принципиально понимать временные рамки нашего вступления в Европейский Союз".

Министра спросили, какие настроения в европейских столицах по поводу идеи о вступлении Украины уже в 2027 году.

Он ответил, что видит поддержку всех ключевых государств ЕС в отношении членства Украины как такового, но дата – "непростой вопрос".

"ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода в некоторых моментах. Также звучат разные даты, вы их слышали и от разных должностных лиц ЕС. Поэтому лично я очень осторожен, и обратите внимание, я не называю ни одной даты. Потому что важно также не создавать чрезмерных ожиданий. Но я точно вижу реалистичные временные рамки нашего вступления", – отметил глава МИД.

"И мы уже работаем не только с кипрским председательством, но и со следующим ирландским председательством, и с литовским. Мы очень хотим, чтобы литовское председательство в ЕС стало историческим – а оно, напомню, начинается в первой половине 2027 года", – сказал он.

Министра спросили, как он видит решение противоречия между стремлением "зафиксировать дату" вступления Украины и тем, что на этом этапе такой шаг противоречит сути процесса расширения ЕС.

"Уверяю, что мы в тесном контакте с нашими европейскими друзьями. Европейский Союз знает об этих элементах договоренностей в мирном процессе. Впрочем, я согласен с тем, что, наверное, наступит время, которое потребует изменений и в самом ЕС", – сказал Сибига.

"Евросоюз заинтересован в скорейшем членстве Украины. Потому что членство в ЕС является элементом не только гарантий нашей безопасности. Евросоюз так же нуждается в нас – и из-за того, что Украина стала контрибьютором безопасности, и для того, чтобы ЕС стал глобально более конкурентоспособным. Это осознание есть", – добавил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом ЕС до 2030 года.

Читайте полный текст интервью с Сибигой о мирных переговорах, планах по НАТО и ЕС и конфликте с Орбаном.