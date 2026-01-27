Сибига объяснил, что не сжигает мосты с Орбаном, но готовится к изменениям в отношении Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил свои последние резкие заявления в адрес Венгрии и заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

Глава МИД отметил, что Украина готовится к различным вариантам после 12 апреля, когда в Венгрии должны состояться выборы – и к тому, что Виктор Орбан сохранит власть, и к тому, что потеряет ее.

Комментируя свои последние заявления по Венгрии, Сибига заверил, что он не "сжигает мосты" с Орбаном, просто "период дипломатической „незаметности" завершился".

"На любые недружественные проявления в отношении нашей страны, нашего народа, руководства государства мы будем решительно реагировать. Поэтому мои заявления – это отражение, ответ на недружественные шаги венгерской стороны", – пояснил министр.

Он также добавил, что его министерство действует в заявлениях пропорционально, а времени реагировать на "каждую ерунду" нет.

"Я считаю, что мы ответили достаточно решительно, показали, что готовы действовать при необходимости, но не будем тратить время каждый раз", – сказал Сибига.

Министр отдельно заверил, что Украина будет взаимодействовать с любой властью, которую выберет венгерский народ.

"У Украины нет другого пути, кроме как получить голос Венгрии за наше вступление в Евросоюз. Мы очень надеемся, что любое изменение реалий, которое может произойти после выборов, позволит снять это вето", – подчеркнул он.

Напомним, 27 января МИД Венгрии вызвало на разговор посла Украины в Будапеште из-за якобы попыток Киева повлиять на результаты парламентских выборов в стране в пользу оппозиционной партии "Тиса".

