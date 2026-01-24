Сибіга порівняв Орбана з посіпакою Гітлера, звинуватив у блокаді поновлення миру в Європі

У соціальній мережі Х в суботу продовжилась дипломатична суперечка між главою МЗС України Андрієм Сибігою та Будапештом після того, як прем’єр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв не пускати Україну в ЄС ще 100 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Суперечку спровокувала заява Віктора Орбана про те, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

У відповідь на ці слова угорського прем’єра Сибіга різко відповів, що його плани приречені на провал, оскільки "господар Орбана" у Москві не протягне ще 100 років.

На цю заяву Сибіги у соцмережі Х відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він звинуватив українського міністра у втручанні в угорські вибори.

"Ми знаємо, що ви хочете уряд, який би сказав "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цього! Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її народ від вашої війни! Угорщина перша!" – написав Сійярто.

Сибіга, зі свого боку, у суботу опублікував розлогу відповідь із жорсткою критикою Віктора Орбана та закликав Сійярто "називати речі своїми іменами".

"Коли Віктор Орбан каже, що не дозволить Україні приєднатися до ЄС протягом наступних 100 років, він насправді не звертається до української держави. Перш за все, він говорить це етнічним угорцям у Закарпатті. Це звучить як обмовка за Фройдом, з посиланням на мирний договір, підписаний понад 100 років тому, який був трагічним для угорців. Це вершина вашого цинізму", – написав Сибіга.

Він зазначив, що Орбан і його команда не дбають про добробут і безпеку угорців, які проживають в Україні, натомість він просто хоче "тримати їх як заручників своїх геополітичних авантюр і продовжувати відмивати гроші через різні іноземні схеми та фонди – щоб побудувати ще один футбольний стадіон або новий приватний зоопарк із зебрами".

Зазначимо, це є відсилкою до корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі Орбана, де, як з'ясували журналісти, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.

Сибіга наголосив, що Європейський Союз є зоною миру, а вступ України до ЄС наблизить мир і гарантуватиме безпеку та процвітання для всієї Європи і для всього угорського народу.

"Але це не те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб війна тривала. Блокуючи членство України в ЄС, Орбан виконує бажання Путіна. Водночас Орбан блокує відновлення миру в Європі і перетворює Угорщину на спільника режиму Кремля. Сьогодні Орбан діє навіть не як Міклош Горті, а як посіпака Гітлера Ференц Салаші. Це урок Другої світової війни", – написав Сибіга.

Він додав, що "Угорщина та угорський народ не заслуговують на таке", оскільки "угорський народ – це народ гідності та свободи, народ Ференца Ракоці II, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана".