Навроцкий в годовщину освобождения Аушвица напомнил Берлину о невыплаченных репарациях

Президент Польши Кароль Навроцкий в выступлении по случаю 81-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в очередной раз поднял тему невыплаченных репараций за Вторую мировую войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Навроцкий подчеркнул, что "мир не может быть равнодушен к тому, что происходило после 1945 года". "Лишь 15% палачей из немецких концентрационных лагерей ответили за убийства, которые здесь происходили. На протяжении многих лет мир отворачивал взгляд от этой ужасной трагедии и ответственности за то, что произошло в Аушвице. После 1945 года мы помнили о жертвах, но забыли о виновниках", – сказал Навроцкий.

Как он сказал, "сегодня мы слышим столько восторженных отзывов о том, что после 1945 года не было мировой войны – мир жил в мире, ООН функционировала".

"А в течение стольких десятилетий не удалось привлечь к ответственности лиц, которые были ответственны именно за эту смерть и этот символ, в котором мы находимся", – заявил Навроцкий.

"Немецкое государство до сих пор не выплатило Польше репарации за преступления Второй мировой войны. Так не строят мирный мир – за каждое преступление и каждую войну просто нужно заплатить и извиниться. Только тогда мы сможем почувствовать, что выполнили свой современный долг", – сказал президент Польши.

Напомним, Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он, в частности, говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.