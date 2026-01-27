Сибіга: членство України в ЄС – в інтересах поляків, і розуміння цього у Польщі є

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що наявні суперечності у відносинах з Польщею з економічних та історичних питань не стануть нездоланною перешкодою для вступу України у ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибігу запитали, як Україні реагувати на заяви з Польщі на зразок "Україна з Бандерою ніколи не буде в ЄС".

"По-перше, нам ніхто не буде диктувати нашу історію. Це – фундаментально. Це наша історія і наша держава. По-друге, я вважаю, що з Польщею ми досягли значного прогресу в дуже чутливих історичних питаннях. Це дійсно так, і я справді від цього щасливий", – сказав міністр.

"Важливо відверто говорити. Важливо чути одне одного.Також я вважаю, що членство України в ЄС – в інтереси поляків, і розуміння цього у Польщі є", – зазначив Андрій Сибіга.

На уточнюючі питання про позицію президента Польщі Кароля Навроцького з цього приводу Сибіга сказав, що "не має підстав говорити", що той проти членства України у ЄС і НАТО.

Також він припустив, що головування Литви у Раді ЄС в першій половині 2027 року може стати "історичним" для євроінтеграції України.

