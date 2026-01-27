Сибига: членство Украины в ЕС – в интересах поляков, и понимание этого у Польши есть

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что имеющиеся противоречия в отношениях с Польшей по экономическим и историческим вопросам не станут непреодолимым препятствием для вступления Украины в ЕС.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибигу спросили, как Украине реагировать на заявления из Польши вроде "Украина с Бандерой никогда не будет в ЕС".

"Во-первых, нам никто не будет диктовать нашу историю. Это – фундаментально. Это наша история и наше государство. Во-вторых, я считаю, что с Польшей мы достигли значительного прогресса в очень чувствительных исторических вопросах. Это действительно так, и я действительно от этого счастлив", – сказал министр.

"Важно откровенно говорить. Также я считаю, что членство Украины в ЕС – в интересах поляков, и понимание этого у Польши есть", – отметил Андрей Сибига.

На уточняющие вопросы о позиции президента Польши Кароля Навроцкого по этому поводу Сибига сказал, что у него "нет оснований говорить", что тот против членства Украины в ЕС и НАТО.

Также он предположил, что председательство Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года может стать "историческим" для евроинтеграции Украины.

