Зеленский рассказал о "хороших сигналах" из Европы относительно давления на Россию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из Европы поступают "хорошие сигналы" о готовности европейских государств продолжать оказывать давление на Россию для завершения войны.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении во вторник, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, все понимают, что это российская война, и "ответственность также российская, чтобы войну закончить".

"И давление на Россию должно быть. Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы о готовности европейцев более активно давить на агрессора", – заявил глава государства.

По его словам, важно, чтобы было давление, в частности, на танкерный флот России и на всю инфраструктуру российского экспорта нефти.

"Это очень поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут урезаны еще больше. Уже видим колоссальные новые проблемы у агрессора с федеральным бюджетом, также с инфляцией, с экономическими показателями. Это все хорошие, правильные сигналы для того, чтобы мир все же наступил", – сказал Зеленский.

Напомним, Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года.

ЕС планирует утвердить 20-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения.