Правительство Франции пережило еще два вотума недоверия

Вотумы недоверия правительству Себастьена Лекорню, инициированные группой левых депутатов и ультраправыми, ожидаемо не собрали достаточно голосов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вечером 27 января Национальная ассамблея рассмотрела очередные два вотума недоверия правительству – со стороны группы левых депутатов, и еще один – от правопопулистского "Национального объединения". Обоим прогнозировали поражение.

При рассмотрении первой инициативы за нее дали 267 голосов вместо необходимых 289. Кроме того, это еще на два голоса меньше, чем во время последнего перед этим вотума недоверия правительству в прошлую пятницу.

Вотум недоверия от "Нацобъединения" также провалился, собрав лишь 140 голосов.

Поводом серии вотумов недоверия стало то, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню применил специальные конституционные полномочия, чтобы принять бюджет на 2026 год без голосования в парламенте.

Переговоры по бюджету Франции на 2026 год затянулись на месяцы, из-за чего французскому президенту Эмманюэлю Макрону пришлось принять специальный закон, который временного позволяет компенсировать отсутствие полноценного бюджета.