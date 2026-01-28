В уряді Угорщини знайшли привід погодитися зі словами міністра Сибіги
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами глави МЗС України Андрія Сибіги про те, що Будапешт залишається єдиною перепоною для українського членства в ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", Сійярто написав у Facebook.
В інтерв’ю "Європейській правді" Сибіга коментував останні недружні заяви з боку угорської сторони щодо України, назвавши країну єдиною перешкодою для членства України в ЄС.
Сійярто погодився зі словами українського міністра, заявивши, що у разі приєднання до ЄС українці "принесуть війну" в блок, а також спричинять банкрутство угорських фермерів.
"Поки ми при владі, Україна точно не стане членом Європейського Союзу, тому що українці принесуть війну в ЄС і таким чином втягнуть нас у свою війну. Європейці, серед них і угорці, втратили б свої гроші на користь України, наші фермери збанкрутували б через неякісне зерно, а українська мафія використовувала б нас як транзитний пункт", – написав він.
Сійярто зазначив, що Київ нібито покладається на перемогу опозиційної партії "Тиса", яка дасть "зелене" світло для вступу України та "втягне" угорців у війну.
"Отже, 12 квітня (день виборів в Угорщині – ред.) питання стоїть так: мир чи війна? Угорщина чи Україна?", – написав Сійярто.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії керівна партія Угорщини "Фідес" посилила свою антиукраїнську риторику. Прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв, що його країна ще 100 років не пускатиме Україну в ЄС.
А 27 січня МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.
Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.